Un’imponente massa di detriti sta scendendo lungo il fiume Po. A segnalare la cosa è il presidente della società canottieri Bissolati, Maurilio Segalini.

Intorno alle 18 è arrivata alle società una telefonata da chi gestisce lo sbarramento di Isola Serafini, in cui avvisavano che la diga sarebbe stata aperta.

Il materiale, tuttavia, è iniziato ad arrivare neppure mezz’ora dopo. Insomma, un avvertimento tardivo, che mette a rischio i ragazzi che fanno allenamento con la canoa, e che potrebbero essere colpiti dai detriti.

Senza contare il rischio che le barche ormeggiate davanti alle società vengano danneggiate, in quanto non vi è stato il tempo materiale per portarle in sicurezza.

© Riproduzione riservata