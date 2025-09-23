“Cuori Olimpici” fa tappa a Bergamo con la “Millegradini”





BERGAMO (ITALPRESS) – La decima tappa del progetto di Regione Lombardia “Il Cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano – Cortina 2026”, ha avuto come protagonista Bergamo e la sua Millegradini. Durante il weekend del 20 e 21 settembre le strade e i vicoli della città hanno accolto circa dodicimila persone che hanno partecipato a quello che è ormai un appuntamento classico.

f03/fsc/gsl

© Riproduzione riservata