Ultime News

23 Set 2025 Guardia di Finanza, celebrata
a S. Agata la messa per il patrono
23 Set 2025 Scuola del Boschetto, FI: "Primo
piano inaccessibile ai disabili"
23 Set 2025 Maltempo, Vigili del Fuoco
cremonesi in supporto a Monza
23 Set 2025 La festa del Salame presentata
in Regione: tutte le novità
23 Set 2025 L'arte di comunicare in medicina
Un contest tra professionisti
Video Pillole

“Cuori Olimpici” fa tappa a Bergamo con la “Millegradini”

BERGAMO (ITALPRESS) – La decima tappa del progetto di Regione Lombardia “Il Cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano – Cortina 2026”, ha avuto come protagonista Bergamo e la sua Millegradini. Durante il weekend del 20 e 21 settembre le strade e i vicoli della città hanno accolto circa dodicimila persone che hanno partecipato a quello che è ormai un appuntamento classico.
f03/fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...