23 Set 2025 Guardia di Finanza, celebrata
a S. Agata la messa per il patrono
23 Set 2025 Scuola del Boschetto, FI: "Primo
piano inaccessibile ai disabili"
23 Set 2025 Maltempo, Vigili del Fuoco
cremonesi in supporto a Monza
23 Set 2025 La festa del Salame presentata
in Regione: tutte le novità
23 Set 2025 L'arte di comunicare in medicina
Un contest tra professionisti
E.ON apre un Punto a Pietra Ligure e pulisce le spiagge di Savona

(ITALPRESS) – E.ON espande la propria presenza in Italia con l’inaugurazione di un Punto a Pietra Ligure: un nuovo spazio per fornire supporto diretto a clienti e comunità locale per scelte energetiche più sostenibili e consumi più efficienti. Dopo l’inaugurazione, in occasione della 33^ giornata nazionale “Puliamo il mondo” di Legambiente, si è svolta la settima edizione del Volontariato aziendale “Family&Friends” di E.ON: oltre 100 persone, tra dipendenti e famiglie, si sono trovate a Savona per dare il loro contributo nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema locale, ripulendo dai rifiuti la spiaggia cittadina “Prolungamento a Mare”.

(Video in collaborazione con E.ON)

