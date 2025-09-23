Ultime News

23 Set 2025 Il primo fagotto alla portata
di tutti. Il debutto di Densoon
23 Set 2025 "Troppi lividi addosso". Le aveva
rapito anche i figli: ex condannato
23 Set 2025 Lindbergh accelera la crescita
Cda approva la semestrale
23 Set 2025 Aperto sbarramento Isola
Serafini, massa di detriti nel Po
23 Set 2025 "Queeriosity": il 27 settembre
inaugura la mostra a Tapirulan
Estonia, De Meo “Provocazione alla quale reagire evitando escalation”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Provocazione alla quale bisogna reagire con determinazione ma senza euforia che potrebbe portare ad un escalation”. Così l’eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo, in merito allo sconfinamento dei droni russi in territorio estone. Positiva e “tempestiva” è stata la reazione della Nato, che secondo il deputato “dimostra di reagire in modo chiaro e determinato, ma l’organizzazione ha bisogno di un maggiore supporto. E’ un momento di riflessione per l’Europa che non deve indietreggiare sul tema della difesa comune”, conclude De Meo.

