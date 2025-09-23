Estonia, De Meo “Provocazione alla quale reagire evitando escalation”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Provocazione alla quale bisogna reagire con determinazione ma senza euforia che potrebbe portare ad un escalation”. Così l’eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo, in merito allo sconfinamento dei droni russi in territorio estone. Positiva e “tempestiva” è stata la reazione della Nato, che secondo il deputato “dimostra di reagire in modo chiaro e determinato, ma l’organizzazione ha bisogno di un maggiore supporto. E’ un momento di riflessione per l’Europa che non deve indietreggiare sul tema della difesa comune”, conclude De Meo.

