Fontana “Autonomia? La burocrazia romana è peggior nemico sviluppo”

MILANO (ITALPRESS) – Sull’autonomia “sono convinto che il ministro Calderoli stia facendo un lavoro eccellente e con una determinazione incredibile perché, come dicevo a Pontida, la palude romana cerca di rallentarlo e di impedirgli di portare a casa il risultato. La burocrazia romana è una delle peggiori nemiche dello sviluppo di questo Paese”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Palazzo Lombardia.

