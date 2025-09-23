Ultime News

23 Set 2025 Caos al carcere di Cremona,
violenta protesta dei detenuti
23 Set 2025 Lavoro, 175 opportunità
per chi cerca in provincia
23 Set 2025 Infermiere di quartiere, parte
sperimentazione al Boschetto
23 Set 2025 Morte di Florin Manea,
disposta l'autopsia
23 Set 2025 Guardia di Finanza, celebrata
a S. Agata la messa per il patrono
Video Pillole

Fontana “Autonomia? La burocrazia romana è peggior nemico sviluppo”

MILANO (ITALPRESS) – Sull’autonomia “sono convinto che il ministro Calderoli stia facendo un lavoro eccellente e con una determinazione incredibile perché, come dicevo a Pontida, la palude romana cerca di rallentarlo e di impedirgli di portare a casa il risultato. La burocrazia romana è una delle peggiori nemiche dello sviluppo di questo Paese”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Palazzo Lombardia.

xh7/trl/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...