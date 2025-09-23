Ultime News

23 Set 2025 Caos al carcere di Cremona,
violenta protesta dei detenuti
23 Set 2025 Lavoro, 175 opportunità
per chi cerca in provincia
23 Set 2025 Infermiere di quartiere, parte
sperimentazione al Boschetto
23 Set 2025 Morte di Florin Manea,
disposta l'autopsia
23 Set 2025 Guardia di Finanza, celebrata
a S. Agata la messa per il patrono
Video Pillole

Gaza, Calenda “Favorevole al riconoscimento dello Stato di Palestina”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono favorevole al riconoscimento dello Stato di Palestina, penso vada fatto rafforzando l’Autorità Nazionale Palestinese rispetto ad Hamas, che è un’organizzazione di terroristi. Intanto dobbiamo cercare di fermare quello che sta accadendo a Gaza: uno scempio. Da amico di Israele dico che sta perdendo se stessa e alla fine di tutto questo non sarà più una democrazia”. Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, a margine della prima edizione prima edizione del Policy & Business Forum, promosso dal gruppo editoriale Urania. Sulle manifestazioni di ieri ha spiegato che “mobilitarsi davanti a quello che sta accadendo è importante. Poi ci sono delinquenti che usano e stravolgono la partecipazione pacifica per fare cose indegne. Sono delinquenti che vanno arrestati”. xc3/col4/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...