23 Set 2025 Il primo fagotto alla portata
di tutti. Il debutto di Densoon
23 Set 2025 "Troppi lividi addosso". Le aveva
rapito anche i figli: ex condannato
23 Set 2025 Lindbergh accelera la crescita
Cda approva la semestrale
23 Set 2025 Aperto sbarramento Isola
Serafini, massa di detriti nel Po
23 Set 2025 "Queeriosity": il 27 settembre
inaugura la mostra a Tapirulan
Gaza, Lupi “Quanto accaduto a Milano è inaccettabile e vergognoso”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello che è accaduto a Milano è inaccettabile e vergognoso. Si strumentalizza una solidarietà positiva nei confronti del popolo palestinese per mettere a ferro e fuoco una città e per riaffermare un nemico, il Governo, che non c’entra assolutamente nulla”. Lo ha detto il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a margine della prima edizione del Policy & Business Forum di Urania.
