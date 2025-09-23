Gaza, Lupi “Quanto accaduto a Milano è inaccettabile e vergognoso”





ROMA (ITALPRESS) – “Quello che è accaduto a Milano è inaccettabile e vergognoso. Si strumentalizza una solidarietà positiva nei confronti del popolo palestinese per mettere a ferro e fuoco una città e per riaffermare un nemico, il Governo, che non c’entra assolutamente nulla”. Lo ha detto il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a margine della prima edizione del Policy & Business Forum di Urania.

