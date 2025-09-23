Ultime News

23 Set 2025 Il primo fagotto alla portata
di tutti. Il debutto di Densoon
23 Set 2025 "Troppi lividi addosso". Le aveva
rapito anche i figli: ex condannato
23 Set 2025 Lindbergh accelera la crescita
Cda approva la semestrale
23 Set 2025 Aperto sbarramento Isola
Serafini, massa di detriti nel Po
23 Set 2025 "Queeriosity": il 27 settembre
inaugura la mostra a Tapirulan
Giansanti “Lavoriamo per riscrivere il futuro della Pac”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando a Bruxelles per cercare di riscrivere insieme il futuro della politica agricola comune. La proposta di Ursula von der Leyen fatta a luglio è inaccettabile. Non possiamo immaginare di sfamare il mondo e dall’altra parte proteggere le imprese con una politica che riduce in maniera e dall’altra parte costruisce il fondo unico con un percorso di rinazionalizzazione”. Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, a margine della prima edizione del Policy & Business Forum di Urania.
