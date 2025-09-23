Celebrata martedì mattina, nella splendida cornice della Chiesa di S. Agostino, la Messa in onore di San Matteo Apostolo, Patrono della Guardia di Finanza. La funzione religiosa è stata officiata dal Vescovo della Diocesi di Cremona, Antonio Napolioni, alla presenza del Prefetto, Antonio Giannelli, e delle massime Autorità civili e militari

cremonesi.

Alla solenne celebrazione hanno preso parte le rappresentanze dei Finanzieri, di ogni ordine e grado, in servizio a

Cremona ed a Crema e di quelli in congedo appartenenti alle Sezione cremonese dell’Associazione Nazionale

Finanzieri d’Italia, nonché i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale.

La messa, impreziosita dall’appassionato accompagnamento musicale dell’Ensemble Fiamme gialle “Alfio

Lanzarini” giunto appositamente da Treviso e dalla voce del Maresciallo Capo Miriam Pizzutillo, in forza al

Gruppo di Cremona, ha rappresentato “un momento di intenso raccoglimento spirituale e di riflessione sui

profondi valori etici che ispirano quotidianamente l’impegno di ogni fiamma gialla nella piena condivisione del

messaggio evangelico dell’apostolo San Matteo, nonché un’occasione di coesione che rafforza ulteriormente

l’unità di intenti tra i militari del Corpo” fanno sapere dal comando.

La cerimonia si è conclusa con la lettura della Preghiera del Finanziere e con il saluto di ringraziamento agli

intervenuti da parte del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona, Colonnello Massimo

Dell’Anna.

