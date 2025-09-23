I Vigili del Fuoco di Cremona sono intervenuti a supporto dei colleghi di altre province lombarde nelle zone colpite dal maltempo, in particolare nella provincia di Monza Brianza, con sette unità con specializzazione Speleo Alpino Fluviale e mezzi anfibi. Dal Comando Provinciale dei vigili del Fuoco di Cremona sono partite prima due squadre, una composta da tre operatori specializzati in Soccorso Fluviale Alluvionale (Sfa) e un’altra con due unità dotate di mezzo speciale Anfibio, quindi un’ulteriore squadra con il modulo Cmr Mo-Mcp, dotato di motopompe e idrovore per il prosciugamento.

Numerosi gli allagamenti segnalati, con situazioni di particolare criticità nel basso comasco e nella provincia di Monza e Brianza. Proprio qui si registra l’emergenza più grave: il fiume Seveso è esondato, invadendo strade e abitazioni in diversi comuni, tra cui Cabiate (Co), Meda, Bovisio Masciago e Limbiate.

I Vigili del Fuoco sono al lavoro senza sosta per fronteggiare l’emergenza, con decine di squadre impegnate tra soccorsi e interventi di messa in sicurezza. Nel corso della notte le squadre hanno operato ininterrottamente con motopompe e idrovore per svuotare aree allagate, scantinati e autorimesse. Dall’inizio dell’emergenza sono già stati effettuati oltre ottocento interventi.

© Riproduzione riservata