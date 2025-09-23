Meloni “D’accordo con Trump su approccio ideologico a Green Deal”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sono d’accordo sul fatto che un certo approccio ideologico al Green Deal abbia finito per non rendersi conto che stava minando la competitività dei nostri sistemi, quindi ci sono dei passaggi” del discorso di Trump “che ho assolutamente condiviso”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a New York dopo l’apertura dell’Assemblea generale dell’Onu.

