Moda e gioielli, 26 aziende siciliane a Milano Fashion & Jewels

MILANO (ITALPRESS) – Milano Fashion & Jewels, una delle fiere di settore più attese a livello internazionale, ha visto la partecipazione di ventisei piccole e medie aziende siciliane che hanno presentato le loro creazioni. Grazie all’iniziativa della Regione Siciliana le aziende dell’Isola hanno partecipato alla fiera portando a Milano gioielli, accessori ed abiti Made in Sicilia. Un’opportunità per farsi conoscere oltre i confini della regione e dare vita a partnership e collaborazioni inedite.
