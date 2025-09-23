Proseguono senza sosta i lavori alla piscina comunale di Cremona, con esso anche i sopralluoghi del comune di Cremona, nella figura di Luca Zanacchi, e dell’architetto di Forus. Ogni 15 giorni il comune segue i lavori per assicurarsi che tutto proceda secondo i piani.

“Siamo qui per controllare e monitorare i lavori nell’ex vasca anni 70″ spiega l’assessore. “Vogliamo seguire questo cantiere da vicino e per questo ogni quindici giorni più o meno vengo qui, mi incontro con Beatriz e gli addetti ai lavori per controllare che tutto proceda per il meglio”.

La priorità al momento è quella dell’ex piscina anni 70 che è stata completamente abbattuta e farà spazio ad una palestra con sala pesi e sale corsi, intanto è stato spostato l’ingresso all’impianto.

“In un futuro questa vecchia piscina diventerà una palestra di circa 800 metri quadri” evidenzia Beatriz Morales, architetto e responsabile nuovi progetti di Forus. “Ci saranno 4 sale corsi, due in questo edificio e due dopo l’ampliamento dell’edificio. Questo plesso ha molte potenzialità, vogliamo creare degli spazi nuovi, ammodernare e riqualificare i vecchi con tanti servizi. Parliamo di 3000 metri quadri totali”.

Lorenzo Scaratti

