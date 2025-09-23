È possibile descrivere il mondo Lgbqtia+ attraverso una selezione di parole e illustrazioni? Queeriosity – la mostra che inaugura sabato 27 settembre alle 18 nella galleria di Tapirulan (corso XX settembre 22 a Cremona) prova a rispondere a questa bizzarra domanda. Il progetto è frutto della collaborazione di Tapirulan con Inchiostro Festival (Alessandria) e Tessere le Identità, associazione organizzatrice del Pride di Alessandria.

Queeriosity è una mostra di illustrazioni e testi per raccontare 20 parole ed espressioni legate alla comunità Lgbqtia+ con ironia e trasgressiva leggerezza, un progetto nato dalle radici del precedente Drawjob (che con lo stesso spirito raccontava il glossario della pornografia) con la curiosità di esplorare il mondo queer, che coinvolge una selezione di 20 professionisti nel panorama dell’illustrazione italiana, selezionati per la loro capacità di trattare al meglio il tema.

L’acronimo LGBTQIA+ si riferisce a una vasta gamma di orientamenti sessuali e identità di genere che vanno oltre l’eterosessualità e il binarismo di genere, recita una sintetica descrizione che si può facilmente trovare online. I termini inclusi sono Lesbiche, Gay, Bisessuali, Trans, Queer, Intersessuali e Asessuali, con il “+” che indica altre identità che non rientrano in questa lista. Quello che non si può facilmente trovare online, invece, è la creatività con la quale 21 artisti hanno dato forma e linee ad altrettanti termini in qualche modo collegabili a quell’acronimo, supportati dalle parole di 7 scrittrici e scrittori e 3 esperti in materia.

Come scrive Simonetta Spissu nella presentazione della mostra: “il vocabolario Queeriosity non lascia fuori nessuno e accende le pagine con sfondi fluo, checche, daddy e, con un pizzico di popper (q.b.) più una spruzzatina di lesbodramma, la ricetta è quasi fatta.”

Le opere sono state realizzate da Camilla Falsini (autrice anche del manifesto della mostra e della copertina del catalogo), Jack Agnello Modica, Giacomo Bagnara, Bomboland, Federica Bordoni, Nicolò Canova, Margherita Caspani, Fernando Cobelo, Massimiliano Di Lauro, Alice Filippazzo, Giovanna Giuliano, Serena Gianoli, Margherita Morotti, Fabio Orioli, Giordano Poloni, Antonio Pronostico, Mattia Riami, Ilaria Urbinati, Lucrezia Viperina, Alice Walczer, Alessia Zagaria.

La direzione artistica è curata da Matteo Bergo e Francesca Grassano, mentre i testi sono stati scritti da Omar Muratore, Salvatore Falzone, Tobia Rossi, Irene Russo, Antonia Caruso, June Scialpi, Simonetta Spissu, Valentina Petrillo e Immanuel Casto. La mostra rimarrà aperta fino al 9 novembre 2025, visitabile dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19.

