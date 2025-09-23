Rauti “La pace non è più scontata, investire in difesa e sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) – Quelli che stiamo attraversando “sono tempi e venti di guerra a cui non eravamo abituati. La pace non è più scontata, questo ci richiama a superiori responsabilità”. Lo ha detto il sottosegretario alla difesa, Isabella Rauti, a margine della prima edizione del Policy & Business Forum di Urania. “La difesa è impegnata a livello europeo in un piano economico importante di costruzione di un modello di difesa comune europea e di pilastro europeo della Nato in termini di difesa e sicurezza di ogni Stato membro e di ogni cittadino”, ha aggiunto.

col/ads/mca2