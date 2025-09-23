Regione Lombardia continua a sostenere concretamente il mondo dello sport dilettantistico. Con la nuova finestra del bando dedicato ad associazioni e società sportive, sono state ammesse a finanziamento 768 domande per un totale di oltre 2 milioni di euro, con particolare attenzione anche alle realtà con sezione paralimpica.

A renderlo noto è il consigliere regionale della Lega Riccardo Vitari. “Nello specifico, per la provincia di Cremona sono 39 le società ammesse per un contributo complessivo di circa 115 mila euro” spiega il consigliere. “È un segnale importante di vicinanza alle realtà che, con passione e volontariato, tengono viva la pratica sportiva sul territorio”. Lo annuncia.

“Lo sport – conclude Vitari – è scuola di vita e strumento di crescita sociale. Regione Lombardia investe per dare ossigeno alle società sportive, valorizzando il ruolo insostituibile che rivestono nelle nostre comunità locali. Con questi fondi diamo continuità al lavoro quotidiano di tante associazioni, che sono un presidio di educazione e socialità per i giovani e per tutte le famiglie cremonesi”.

© Riproduzione riservata