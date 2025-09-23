Ultime News

23 Set 2025 Il primo fagotto alla portata
di tutti. Il debutto di Densoon
23 Set 2025 "Troppi lividi addosso". Le aveva
rapito anche i figli: ex condannato
23 Set 2025 Lindbergh accelera la crescita
Cda approva la semestrale
23 Set 2025 Aperto sbarramento Isola
Serafini, massa di detriti nel Po
23 Set 2025 "Queeriosity": il 27 settembre
inaugura la mostra a Tapirulan
Cronaca

Sport, Vitari: “In arrivo fondi
regionali per 39 società sportive"

Fill-1

Regione Lombardia continua a sostenere concretamente il mondo dello sport dilettantistico. Con la nuova finestra del bando dedicato ad associazioni e società sportive, sono state ammesse a finanziamento 768 domande per un totale di oltre 2 milioni di euro, con particolare attenzione anche alle realtà con sezione paralimpica.

A renderlo noto è il consigliere regionale della Lega Riccardo Vitari. “Nello specifico, per la provincia di Cremona sono 39 le società ammesse per un contributo complessivo di circa 115 mila euro” spiega il consigliere. “È un segnale importante di vicinanza alle realtà che, con passione e volontariato, tengono viva la pratica sportiva sul territorio”. Lo annuncia.

“Lo sport – conclude Vitari – è scuola di vita e strumento di crescita sociale. Regione Lombardia investe per dare ossigeno alle società sportive, valorizzando il ruolo insostituibile che rivestono nelle nostre comunità locali. Con questi fondi diamo continuità al lavoro quotidiano di tante associazioni, che sono un presidio di educazione e socialità per i giovani e per tutte le famiglie cremonesi”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...