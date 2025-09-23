Per iniziare bene l’anno scolastico, i primini del Torriani sperimentano una giornata insieme alla canottieri Bissolati: ultimate frisbee, pallacanestro, pallavolo e bocce. Sano agonismo, divertimento e la voglia di conoscersi e stare insieme: il traguardo didattico trasversale più importante per il primo anno di superiori. Come insegnano i recenti fatti di cronaca, il tempo speso nell’accoglienza è un valore aggiunto, la base su cui costruire un anno scolastico sereno. Come sottolinea la prof. Alessandra Lazzari, “osservare questi studenti mentre giocano e fanno sport insieme restituisce in un’unica mattina una serie di indicazioni importanti sulla classe”. Per una settimana tutte le prime dell’istituto di via Lea Garofalo avranno questa possibilità. Obiettivo: stare bene insieme.

