23 Set 2025 Picchiato per un debito: la vittima
non si presenta in aula. "Ho paura"
23 Set 2025 Lo “Stauffer ex Cristiani” torna
a suonare dopo il restauro
23 Set 2025 Altra saracinesca abbassata
Chiude il negozio La Taglia Gaia
23 Set 2025 Tutela ambientale, accordo tra
il Comune di Cremona e Plastic Free
23 Set 2025 Alla scoperta del settecento:
apertura di Palazzo Calciati Crotti
Tg Economia – 23/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il fisco assorbe 156 giorni di lavoro a causa di 2,5 mln di evasori
– Aziende più attente alla cybersicurezza, un milione di alert sul dark web
– Rimorchi e semirimorchi, mercato in crescita
– Bonus mamme anche nel 2025, ecco a chi spetta
