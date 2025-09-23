Tg News – 23/9/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Trump ad Assemblea Generale Onu: “Usa tornati più forti del mondo”

– Israele, i carri armati sono quasi nel centro di Gaza City

– Salis, Commissione Ue respinge revoca immunità per un voto

– Giallo sui droni su aeroporti di Copenaghen e Oslo

– Incidenti di Milano, 5 arrestati, 2 sono liceali minorenni

– Maltempo, nubifragio ad Ischia, strade allagate

– Uomo armato di coltello entra nel ghetto di Roma, fermato

– MedOr, dialogo tra Nord e Sud del mondo opportunità per la Sicilia

– Previsioni 3B Meteo 24 Settembre

