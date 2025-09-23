Video Pillole
Tg Sport – 23/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Napoli piega 3-2 il Pisa, vetta a punteggio pieno
– Dembelè pallone d’oro, Donnarumma miglior portiere
– L’Italia del volley prepara la sfida al Belgio
– Il Team World vince la Laver Cup, polemiche per l’assenza di Sinner
– Umbria, sei tavoli tematici per la nuova legge sullo sport
azn
