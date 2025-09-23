Ultime News

23 Set 2025 Picchiato per un debito: la vittima
non si presenta in aula. "Ho paura"
23 Set 2025 Lo “Stauffer ex Cristiani” torna
a suonare dopo il restauro
23 Set 2025 Altra saracinesca abbassata
Chiude il negozio La Taglia Gaia
23 Set 2025 Tutela ambientale, accordo tra
il Comune di Cremona e Plastic Free
23 Set 2025 Alla scoperta del settecento:
apertura di Palazzo Calciati Crotti
Video Pillole

Tg Sport – 23/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Napoli piega 3-2 il Pisa, vetta a punteggio pieno
– Dembelè pallone d’oro, Donnarumma miglior portiere
– L’Italia del volley prepara la sfida al Belgio
– Il Team World vince la Laver Cup, polemiche per l’assenza di Sinner
– Umbria, sei tavoli tematici per la nuova legge sullo sport
azn

