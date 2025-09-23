Trasporto aereo, Salvini “Volare con cani in cabina segno di civiltà”





ROMA (ITALPRESS) – “È una bellissima giornata. Un segno di civiltà, un esempio a livello internazionale”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, riguardo al volo di prova di Ita Airways con a bordo due cani senza trasportino, atterrato a Roma Fiumicino e proveniente da Milano Linate. “È un punto di partenza perché sono milioni gli italiani che hanno un amico in casa e che potranno viaggiare. Abbiamo lavorato tanto e sono contento. È un piccolo segnale che però entra nelle case di milioni di italiani”. Sui due cani saliti a bordo ha detto: “Sono stati più tranquilli, più silenziosi e più di compagnia di qualche passeggero a volte un po’ turbolento. Il prossimo obiettivo è anche il turismo: spiagge, ristoranti e alberghi perché è giusto, civile, bello ed educativo”.

