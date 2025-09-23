Siglato il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Cremona e l’Associazione di volontariato Plastic Free. Il documento è stato sottoscritto dal sindaco Andrea Virgilio e da Mara Mazzadi, referente provinciale dell’Associazione, presenti l’assessora con delega all’Ambiente Simona Pasquali, la dirigente del dirigente del Settore Ambiente e Transizione Ecologica del Comune Marina Venturi affiancata dai collaboratori Elisabetta Soldani e Simone Ferrari.

Il documento prevede, in particolare, la realizzazione di diverse tipologie di attività volte a promuovere e valorizzare la tutela ambientale attraverso la collaborazione con Plastic Free: l’obiettivo è migliorare la città dal punto di vista ecologico, nonché avviare il percorso che porti al riconoscimento dell’Ente come Comune Plastic Free.

E’ prevista la collaborazione del Comune alle iniziative coordinate e condivise con l’Associazione, in particolare per interventi di pulizia ambientale, per il progetto Po-Salvamare, per progetti di sensibilizzazione nelle scuole personalizzati per fascia d’età, per iniziative volte al contrasto all’abbandono dei mozziconi di sigaretta, per gli “Eco Eventi Plastic Free” di tipo sportivo, culturale, gastronomico, musicale, con l’ideazione del Bollino Eco Event Plastic Free, quale riconoscimento dedicato agli eventi che si impegnano ad essere sostenibili dal punto di vista ambientale, organizzati con una attenzione particolare alla gestione dei rifiuti e alla riduzione e/o eliminazione dell’utilizzo della plastica.

“L’intesa con l’Associazione Plastic Free conferma l’impegno del Comune di Cremona – particolarmente attivo sul fronte della raccolta differenziata dei rifiuti e sulla corretta gestione degli stessi – nella promozione e valorizzazione della tutela ambientale e di tutte le forme di volontariato in campo ambientale e sociale per il miglioramento del territorio, così da generare una maggiore consapevolezza sull’importanza di preservare l’ambiente anche dalla plastica” sottolineano il sindaco Virgilio e l’assessora Pasquali, che ha seguito in prima persona il percorso che ha portato a questo accordo.

