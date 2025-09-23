Ultime News

23 Set 2025 "Il corpo è un dono": il 26
settembre camminata per la salute
23 Set 2025 Caos al carcere di Cremona,
violenta protesta dei detenuti
23 Set 2025 Lavoro, 175 opportunità
per chi cerca in provincia
23 Set 2025 Infermiere di quartiere, parte
sperimentazione al Boschetto
23 Set 2025 Morte di Florin Manea,
disposta l'autopsia
Video Pillole

Von der Leyen all’Onu “Pace solo con due Stati, via Hamas”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’unico piano di pace realistico è quello dei due Stati: un Israele sicuro e uno Stato palestinese vitale, senza Hamas”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all’Assemblea generale dell’Onu. Von der Leyen ha anche annunciato un pacchetto finanziario da 1,6 miliardi di euro, la creazione di un gruppo di donatori per la Palestina e uno strumento dedicato alla ricostruzione di Gaza.
