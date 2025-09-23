Von der Leyen all’Onu “Pace solo con due Stati, via Hamas”





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’unico piano di pace realistico è quello dei due Stati: un Israele sicuro e uno Stato palestinese vitale, senza Hamas”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all’Assemblea generale dell’Onu. Von der Leyen ha anche annunciato un pacchetto finanziario da 1,6 miliardi di euro, la creazione di un gruppo di donatori per la Palestina e uno strumento dedicato alla ricostruzione di Gaza.

lcr/mrv

