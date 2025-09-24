Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 24/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Il padre dell’anno” con Michael Keaton e Mila Kunis
– “Una battaglia dopo l’altra”, Paul Thomas Anderson dirige DiCaprio
– “La famiglia Leroy” con Charlotte Gainsbourg
– “Esprimi un desiderio” con l’inedita coppia Angioini – Abatantuono
mgg/azn
