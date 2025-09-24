Ultime News

24 Set 2025 "Ti brucio, ti sgozzo e ti ammazzo"
Ex violento e geloso a processo
24 Set 2025 Cremonese, per Michele Collocolo
lesione muscolare del retto femorale
24 Set 2025 Ecomafie, nel 2024 in provincia
di Cremona 86 arresti
24 Set 2025 Polizia Locale, Regione stanzia
2,5 milioni per strumentazioni
24 Set 2025 Domenica in Cattedrale
l’ordinazione di cinque diaconi
Il centrocampista grigiorosso Michele Collocolo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici dopo l’infortunio rimediato domenica allo Zini contro il Parma. Chiarimenti sulle sue condizioni arrivano attraverso un comunicato ufficiale della società: “Le analisi hanno evidenziato una lesione muscolare del retto femorale. Nelle prossime ore sono in programma ulteriori esami strumentali che definiranno l’iter riabilitativo che il calciatore dovrà seguire”.

 

