Il centrocampista grigiorosso Michele Collocolo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici dopo l’infortunio rimediato domenica allo Zini contro il Parma. Chiarimenti sulle sue condizioni arrivano attraverso un comunicato ufficiale della società: “Le analisi hanno evidenziato una lesione muscolare del retto femorale. Nelle prossime ore sono in programma ulteriori esami strumentali che definiranno l’iter riabilitativo che il calciatore dovrà seguire”.

© Riproduzione riservata