Cresce ancora il mercato dell’auto usata

ROMA (ITALPRESS) – A luglio si conferma in crescita il mercato dell’auto usata. Secondo i dati Unrae, con oltre 486 mila trasferimenti di proprietà, il mese ha fatto registrare un incremento del 3,8% rispetto ai 468 mila di luglio 2024. I trasferimenti netti crescono del 2,7%, mentre le minivolture segnano un aumento di 5,4 punti percentuali. Nei primi 7 mesi dell’anno la crescita è del 2,9%, con oltre 3 milioni e 300 mila trasferimenti di proprietà. A luglio il diesel man tiene la prima posizione fra le motorizzazioni, ma continua a ridurre il suo peso, portandosi a soli 2,7 punti di distacco dal motore a benzina. Le ibride confermano una crescita sostenuta, superando la quota del 10%. Anche a luglio l’analisi per regione c onferma inalterato il podio. Lombardia al 1° posto, stabile al 16% nel mese, Lazio seconda e Campania in terza posizione. A luglio la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianità rimane sostanzialmente stabile al 47,7%.

/gtr