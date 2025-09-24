Ultime News

24 Set 2025 Regione stanzia risorse per spese
sociali. Piloni: "Non sufficienti"
24 Set 2025 Polizia Locale, al via corso per
61 agenti da tutta la Regione
24 Set 2025 Raineri e i cavalieri delle acque:
i 25 anni di un’impresa italiana
24 Set 2025 Raccolta dei Raee e plastica dura,
il 27 settembre Ecocar a Cava
24 Set 2025 Chiusura Spazio Comune al
pomeriggio: interrogazione della Lega
Video Pillole

Curcio “Impossibile evitare cellulari in carcere, schermare ambienti”

CATANIA (ITALPRESS) – “Il sistema carcerario è indifeso rispetto all’ingresso dei telefoni cellulari. Chi è al livello più alto del nostro, ed ha responsabilità amministrativa e politica della gestione delle carceri, dovrebbe porsi il problema di schermare in modo opportuno gli ambienti carcerari”. Lo ha dichiarato il procuratore distrettuale di Catania, Francesco Curcio, incontrando i giornalisti per fare il punto sull’operazione antimafia contro il clan Scalisi, operante nel territorio di Adrano. “Mi rendo conto che è ormai impossibile che non arrivino all’interno del carcere – ha aggiunto – arrivano con i droni, con i lanci dall’esterno o in altri modi, ma se i cellulari fossero in un ambiente schermato, anche se riuscissero a entrare, il problema sarebbe risolto”. Il procuratore ha sottolineato anche le pecche a cui va incontro, a causa di questo problema, il principio rieducativo della pena: “Diciamo che la pena deve avere una funzione rieducativa, benissimo, ma dobbiamo chiederci come possa esserci rieducazione se il detenuto continua a delinquere in carcere utilizzando il cellulare”. xo5/vbo/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...