Ultime News

24 Set 2025 Domenica in Cattedrale
l’ordinazione di cinque diaconi
24 Set 2025 Politecnico, prime lauree
nel nuovo Campus di Cremona
24 Set 2025 Infortunio sul lavoro: 48enne
rischia amputazione di una gamba
24 Set 2025 Regione stanzia risorse per spese
sociali. Piloni: "Non sufficienti"
24 Set 2025 Polizia Locale, al via corso per
61 agenti da tutta la Regione
Video Pillole

Di Caterina “Rivedere iper tassazione Ue su trasporto marittimo”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il trasporto marittimo risente fortemente di questa iper tassazione voluta dall’Ue che si chiama Ets. Questa tassazione va a proteggere solo un aspetto della sostenibilità che è quella ambientale, ma in realtà se quest’ultima non è in equilibrio con quella economica e sociale non porta valore aggiunto alla filiera. Noi riteniamo che questa iper tassazione vada rivista perché vale solo per l’Europa”. Lo ha detto Marcello Di Caterina, direttore generale di Alis, a margine di un convegno sui nodi intermodali, logistica e mobilità.
xb1/ads/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...