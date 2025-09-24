Droni contro Global Sumud Flotilla, attivisti “Siamo in piena allerta”

ROMA (ITALPRESS) – La Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza ha denunciato “esplosioni, droni non identificati e comunicazioni disturbate” nella notte. “Queste tattiche non ci scoraggeranno dalla nostra missione di consegnare aiuti a Gaza e rompere l’assedio illegale. Ogni tentativo di intimidirci non fa altro che rafforzare il nostro impegno. Non saremo messi a tacere. Continueremo a navigare”, fa sapere la Flotilla con un post su Instagram.“Siamo stati presi di mira almeno quattro volte stanotte con droni. Siamo in piena allerta”, afferma in un video sui social l’attivista brasiliano Thiago Avila, a bordo di una delle imbarcazioni.

