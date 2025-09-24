Ultime News

24 Set 2025 Colpito da una lastra di vetro:
in ospedale in codice rosso
24 Set 2025 "Ti brucio, ti sgozzo e ti ammazzo"
Ex violento e geloso a processo
24 Set 2025 Cremonese, per Michele Collocolo
lesione muscolare del retto femorale
24 Set 2025 Ecomafie, nel 2024 in provincia
di Cremona 86 arresti
24 Set 2025 Polizia Locale, Regione stanzia
2,5 milioni per strumentazioni
Video Pillole

Droni contro Global Sumud Flotilla, attivisti “Siamo in piena allerta”

ROMA (ITALPRESS) – La Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza ha denunciato “esplosioni, droni non identificati e comunicazioni disturbate” nella notte. “Queste tattiche non ci scoraggeranno dalla nostra missione di consegnare aiuti a Gaza e rompere l’assedio illegale. Ogni tentativo di intimidirci non fa altro che rafforzare il nostro impegno. Non saremo messi a tacere. Continueremo a navigare”, fa sapere la Flotilla con un post su Instagram.
“Siamo stati presi di mira almeno quattro volte stanotte con droni. Siamo in piena allerta”, afferma in un video sui social l’attivista brasiliano Thiago Avila, a bordo di una delle imbarcazioni.

sat/gsl (Fonte video: Global Sumud Flotilla)

