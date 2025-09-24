Ultime News

24 Set 2025 Domenica in Cattedrale
l’ordinazione di cinque diaconi
24 Set 2025 Politecnico, prime lauree
nel nuovo Campus di Cremona
24 Set 2025 Infortunio sul lavoro: 48enne
rischia amputazione di una gamba
24 Set 2025 Regione stanzia risorse per spese
sociali. Piloni: "Non sufficienti"
24 Set 2025 Polizia Locale, al via corso per
61 agenti da tutta la Regione
Video Pillole

Galati “Nodi intermodali essenziali per la competitività nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “I nodi intermodali costituiscono l’elemento principale della competitività nazionale. La ratio della logistica moderna mira a ridurre i tempi e i costi e a mitigare l’impatto ambientale con infrastrutture intelligenti, con investimenti in terminal purpose, digitalizzazione dei transiti e interoperabilità”. Così Giuseppe Galati, direttore scientifico de I Sud del Mondo, a margine del convegno su odi intermodali, logistica e mobilità.

