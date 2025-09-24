Ghribi incontra primo ministro del Burkina Faso “Sostenere i giovani”





NEW YORK (ITALPRESS) – A margine del summit ECAM di New York, il presidente Kamel Gribi ha incontrato Jean Emmanuel Ouédraogo, primo ministro del Burkina Faso, per un confronto bilaterale. I due leader hanno discusso di cooperazione in ambito sanitario, oltre che di infrastrutture ed empowerment giovanile. È stato sottolineato come i modelli del passato abbiano ostacolato la prosperità evidenziando la necessità di una nuova visione fondata su parità nelle relazioni, rispetto reciproco e obiettivi condivisi. Particolare attenzione è stata riservata ai giovani, riconosciuti come il cuore di ogni progresso duraturo. “Adesso è il momento di guardare con coraggio al futuro con progetti concreti e di successo in Burkina Faso. ECAM, insieme a GKSD offrirà competenze tecniche e formazione nei settori chiave. Ma soprattutto dobbiamo sostenere i giovani che sono il vero fondamento della prosperità”, ha detto Ghribi.

fsc/gsl (Fonte video: GKSD)

