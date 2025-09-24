Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano anche a Cremona le Giornate Europee del Patrimonio, la più importante manifestazione culturale europea promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura. La Biblioteca Statale di Cremona propone per l’occasione un ricco programma di visite, incontri e approfondimenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio storico e musicale.

La giornata di sabato 27 settembre (ore 9-13) sarà dedicata alle visite guidate alla scoperta della Biblioteca e dell’appartamento nobiliare di Palazzo Affaitati, già residenza della famiglia Affaitati e oggi sede della Biblioteca Statale. Sarà possibile visitare le sale di rappresentanza, la cappella, l’attuale ufficio del direttore, la sala consultazione e ammirare una parte del vasto patrimonio librario custodito.

A rendere ancora più suggestiva l’apertura straordinaria saranno i due momenti musicali proposti dal Quartetto di chitarre del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona, con esibizioni alle ore 10.30 e 11.30, che includeranno composizioni originali del maestro Giuseppe Caffi.

Domenica 28 settembre, dalle 9.30 alle 13, la Sala Conferenze “Virginia Carini Dainotti” ospiterà invece una giornata di studi dal titolo Architetture: costruire connessioni tra il passato e il futuro – Gli archivi e i fondi bibliografici musicali: la loro fruizione. L’incontro, che si inserisce anche nel contesto di Cremona Musica 2025 International Exhibition, sarà un’occasione di confronto tra studiosi, musicisti e archivisti sulle strategie di tutela, digitalizzazione e valorizzazione dei fondi musicali.

Protagonisti della riflessione saranno quattro grandi figure lombarde: Daniele Maffeis, Vincenzo Petrali, Amilcare Ponchielli e Federico Caudana, autori la cui produzione organistica e pianistica è al centro di importanti progetti di riscoperta e digitalizzazione. Interverranno relatori della Fondazione Maffeis, della Biblioteca Statale di Cremona, della Biblioteca “A. Mai” di Bergamo, dell’Università di Pavia – Dipartimento di Musicologia e della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia.

La mattinata si concluderà con un concerto del pianista William Limonta, che proporrà brani dei quattro compositori, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare direttamente le opere discusse durante la giornata.

L’appuntamento si configura come un momento di grande rilevanza culturale non solo per Cremona, ma per l’intero panorama musicale lombardo, con l’obiettivo di rafforzare le reti di collaborazione tra istituzioni e promuovere una maggiore conoscenza del patrimonio storico-musicale.

