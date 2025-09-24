Ultime News

24 Set 2025 Colpito da una lastra di vetro:
in ospedale in codice rosso
24 Set 2025 "Ti brucio, ti sgozzo e ti ammazzo"
Ex violento e geloso a processo
24 Set 2025 Cremonese, per Michele Collocolo
lesione muscolare del retto femorale
24 Set 2025 Ecomafie, nel 2024 in provincia
di Cremona 86 arresti
24 Set 2025 Polizia Locale, Regione stanzia
2,5 milioni per strumentazioni
Video Pillole

Il biologico potenzia la Dieta Mediterranea

ROMA (ITALPRESS) – La dieta mediterranea è da sempre considerata un modello di salute e longevità. Ma una nuova ricerca italiana dimostra che, se è biologica, i benefici aumentano ancora. Lo studio, condotto dall’Università di Roma Tor Vergata e pubblicato sulla rivista Microorganisms, ha confrontato la versione tradizionale con quella a base di alimenti bio. I risultati parlano chiaro: bastano quattro settimane di dieta mediterranea biologica per rafforzare il microbiota intestinale, con effetti antinfiammatori, antiossidanti e di sostegno al sistema immunitario. Le donne, in particolare, traggono vantaggi maggiori, grazie alla migliore qualità nutrizionale dei cibi bio e all’assenza di pesticidi e additivi. I dati, presentati a Roma durante la campagna “Il Bio Dentro di Noi”, confermano quanto già osservato in studi precedenti: gli alimenti biologici garantiscono una maggiore presenza di antiossidanti e composti protettivi. La conclusione dei ricercatori è chiara: la dieta mediterranea fa bene, ma se è biologica fa ancora meglio.
fsc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...