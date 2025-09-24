Ultime News

24 Set 2025 Colpito da una lastra di vetro:
in ospedale in codice rosso
24 Set 2025 "Ti brucio, ti sgozzo e ti ammazzo"
Ex violento e geloso a processo
24 Set 2025 Cremonese, per Michele Collocolo
lesione muscolare del retto femorale
24 Set 2025 Ecomafie, nel 2024 in provincia
di Cremona 86 arresti
24 Set 2025 Polizia Locale, Regione stanzia
2,5 milioni per strumentazioni
Video Pillole

Il Nobel Ignarro “I leader di successo? Pensano fuori da schemi”

ROMA (ITALPRESS) – Intervista a Louis Ignarro, biochimico statunitense e professore emerito di Farmacologia molecolare e medica presso l’Università della California a Los Angeles. Il prof. Ignarro è stato insignito del Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina nel 1998 “per il suo contributo alla scoperta del ruolo dell’ossido nitrico nel sistema cardiovascolare”. Nel 2019 è entrato a far parte del Comitato Scientifico della Fondazione Menarini, apportando un eccezionale contributo alla ricerca e alle competenze in campo medico, biologico e farmacologico.
abr/lcr/azn/mrv
(video in collaborazione con Fondazione Menarini)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...