Il Nobel Ignarro “I leader di successo? Pensano fuori da schemi”





ROMA (ITALPRESS) – Intervista a Louis Ignarro, biochimico statunitense e professore emerito di Farmacologia molecolare e medica presso l’Università della California a Los Angeles. Il prof. Ignarro è stato insignito del Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina nel 1998 “per il suo contributo alla scoperta del ruolo dell’ossido nitrico nel sistema cardiovascolare”. Nel 2019 è entrato a far parte del Comitato Scientifico della Fondazione Menarini, apportando un eccezionale contributo alla ricerca e alle competenze in campo medico, biologico e farmacologico.

