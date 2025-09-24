Era a caccia con alcuni amici, quando si è accasciato improvvisamente, colto da un malore che non gli ha lasciato scampo: è morto così, nelle prime ore della mattina di mercoledì, un uomo di 57 anni residente a Castelleone.

L’episodio risale alle 7 della mattina. Il 57enne era uscito di casa all’alba, e si trovava nei dintorni del suo paese, in località Pradazzo, su una strada campestre, quando ha avvertito il malore.

Immediatamente gli amici hanno chiamato il 112, e in breve tempo i sanitari sono arrivati con ambulanza e auto medica. Ma a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo: per lui non c’è stato nulla da fare e i medici hanno dovuto constatare il decesso.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Castelleone. Il fucile da caccia dell’uomo, regolarmente registrato, è stato ritirato dai militari. lb

© Riproduzione riservata