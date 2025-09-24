Ultime News

24 Set 2025 Disservizi nel trasporto pubblico
scolastico, interrogazione di Fdi
24 Set 2025 Vandali in azione in città, imbrattati
muro del Manin e vetrine di negozi
24 Set 2025 Giornate Europee del Patrimonio:
visite e musica alla Biblioteca
24 Set 2025 Inclusione disabili-anziani: parte
iniziativa Amici della Spesa
Malore mentre caccia: morto
57enne di Castelleone

Era a caccia con alcuni amici, quando si è accasciato improvvisamente, colto da un malore che non gli ha lasciato scampo: è morto così, nelle prime ore della mattina di mercoledì, un uomo di 57 anni residente a Castelleone.

L’episodio risale alle 7 della mattina. Il 57enne era uscito di casa all’alba, e si trovava nei dintorni del suo paese, in località Pradazzo, su una strada campestre, quando ha avvertito il malore. 

Immediatamente gli amici hanno chiamato il 112, e in breve tempo i sanitari sono arrivati con ambulanza e auto medica. Ma a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo: per lui non c’è stato nulla da fare e i medici hanno dovuto constatare il decesso.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Castelleone. Il fucile da caccia dell’uomo, regolarmente registrato, è stato ritirato dai militari. lb

