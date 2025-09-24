Rapina sul tram ai danni di un ipovedente a Milano, due arresti





MILANO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a due cittadini marocchini, di 29 e 42 anni, accusati di rapina aggravata in concorso commessa nel mese di agosto ai danni di un cittadino italiano ipovedente di 55 anni. Il provvedimento è stato notificato in carcere, dove i due erano già detenuti. vbo/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

