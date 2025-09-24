Ultime News

24 Set 2025 Aerospazio, Ventura: "settore
lombardo motore di crescita"
24 Set 2025 Violenza in casa: in un anno Aida
ha accolto 91 donne maltrattate
24 Set 2025 San Camillo guarda al futuro
Inaugurata la nuova Fisioterapia
24 Set 2025 Gaza: Cgil Cremona in presidio
venerdì davanti alla Prefettura
24 Set 2025 Colpito da una lastra di vetro:
in ospedale in codice rosso
Video Pillole

Regno Unito, via libera al progetto per la seconda pista a Gatwick

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal governo del Regno Unito al progetto Northern Runway da 2,2 miliardi di sterline dell’aeroporto di Londra Gatwick, che renderà operativa regolarmente una seconda pista. Il progetto, in fase di valutazione dal 2021, prevede il riposizionamento dell’attuale pista nord in modo che possa operare accanto alla pista principale per i voli commerciali di routine. Gatwick prevede che il progetto favorirà la crescita del numero di passeggeri, della capacità di trasporto merci e della connettività internazionale. Si prevede che l’ampliamento, una volta operativo, consentirà di ospitare fino a 100.000 voli aggiuntivi all’anno. Per la società che gestisce lo scalo il progetto rafforzerà la resilienza della rete aeroportuale del Regno Unito, contribuirà allo sviluppo economico regionale e migliorerà i collegamenti con i mercati globali. Gruppi ambientalisti e comunitari hanno espresso invece preoccupazione, in particolare per il rumore degli aerei e le emissioni di carbonio.

sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...