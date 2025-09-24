Regno Unito, via libera al progetto per la seconda pista a Gatwick

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal governo del Regno Unito al progetto Northern Runway da 2,2 miliardi di sterline dell’aeroporto di Londra Gatwick, che renderà operativa regolarmente una seconda pista. Il progetto, in fase di valutazione dal 2021, prevede il riposizionamento dell’attuale pista nord in modo che possa operare accanto alla pista principale per i voli commerciali di routine. Gatwick prevede che il progetto favorirà la crescita del numero di passeggeri, della capacità di trasporto merci e della connettività internazionale. Si prevede che l’ampliamento, una volta operativo, consentirà di ospitare fino a 100.000 voli aggiuntivi all’anno. Per la società che gestisce lo scalo il progetto rafforzerà la resilienza della rete aeroportuale del Regno Unito, contribuirà allo sviluppo economico regionale e migliorerà i collegamenti con i mercati globali. Gruppi ambientalisti e comunitari hanno espresso invece preoccupazione, in particolare per il rumore degli aerei e le emissioni di carbonio.

sat/gtr