Ultime News

24 Set 2025 Con Ilenia e Francesca
la scienza è spiegata benissimo
24 Set 2025 Aerospazio, Ventura: "settore
lombardo motore di crescita"
24 Set 2025 Violenza in casa: in un anno Aida
ha accolto 91 donne maltrattate
24 Set 2025 San Camillo guarda al futuro
Inaugurata la nuova Fisioterapia
24 Set 2025 Gaza: Cgil Cremona in presidio
venerdì davanti alla Prefettura
Video Pillole

Schifani “Azzerato il disavanzo, dati senza precedenti in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sono dati che ci incoraggiano, dati senza precedenti, che ci consentono di azzerare il disavanzo di 800 milioni e di avere una maggiore disponibilità di 2 miliardi e 200 milioni che utilizzeremo per investimenti. Il percorso di crescita della Sicilia che abbiamo avviato trova conferma oggettiva in queste nuove maggiori entrate. Questi sono numeri inconfutabili”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, incontrando i cronisti a Palazzo d’Orleans, al termine della riunione della giunta, per fare il punto sulla situazione finanziaria della Regione.

col3/pc/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...