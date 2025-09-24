Ultime News

Schifani “Ryanair potenzierà voli da e per Trapani”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ottime notizie dall’Aeroporto di Trapani: grazie all’abolizione dell’addizionale comunale per gli aeroporti con un traffico minore di 5 milioni di passeggeri della Sicilia, che ho fortemente voluto con il mio governo, Ryanair raddoppierà, triplicherà i voli da Trapani, per fare diventare lo scalo una base propria, con miglioramento dei collegamenti e creazione di nuovi posti di lavoro. Ecco, questa è la giusta via. Sono convinto che siamo sulla strada perfetta”. Così in un video su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. vbo/mca1
(Fonte video: Profilo Facebook Renato Schifani)

