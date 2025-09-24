Video Pillole
Tg News – 24/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Flotilla attaccata, Ue condanna e Onu chiede indagine
– Germania: “La Russia provoca, un jet ha sorvolato nave tedesca”
– Cinzia Pinna, trovato corpo in casolare, confessa imprenditore
– Sparatoria in centro migranti a Dallas, un morto e due feriti
– Cyberattacchi ad aeroporti europei, un arresto in Gb
– Macron omaggia Claudia Cardinale: “Sempre nel cuore dei francesi”
– Bankitalia, migliora la lotta all’evasione fiscale
– Donazione di sangue, a Roma un’iniziativa Anas-Polizia di Stato
– Previsioni 3B Meteo 25 Settembre
