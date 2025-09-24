Tg News – 24/9/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Flotilla attaccata, Ue condanna e Onu chiede indagine

– Germania: “La Russia provoca, un jet ha sorvolato nave tedesca”

– Cinzia Pinna, trovato corpo in casolare, confessa imprenditore

– Sparatoria in centro migranti a Dallas, un morto e due feriti

– Cyberattacchi ad aeroporti europei, un arresto in Gb

– Macron omaggia Claudia Cardinale: “Sempre nel cuore dei francesi”

– Bankitalia, migliora la lotta all’evasione fiscale

– Donazione di sangue, a Roma un’iniziativa Anas-Polizia di Stato

– Previsioni 3B Meteo 25 Settembre

azn

© Riproduzione riservata