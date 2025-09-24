Video Pillole
Tg Sport – 24/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Coppa Italia, il Milan travolge il Lecce 3-0 a San Siro
– Il Cagliari fa poker, Zaniolo trascina l’Udinese col Palermo
– Berrettini torna e vince a Tokyo, sorriso azzurro
– L’Italvolley maschile è da applausi, 3-0 al Belgio e semifinale
– “Cuori Olimpici” fa tappa a Bergamo con la “Millegradini”

