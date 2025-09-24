Ultime News

24 Set 2025 Aerospazio, Ventura: "settore
lombardo motore di crescita"
24 Set 2025 Violenza in casa: in un anno Aida
ha accolto 91 donne maltrattate
24 Set 2025 San Camillo guarda al futuro
Inaugurata la nuova Fisioterapia
24 Set 2025 Gaza: Cgil Cremona in presidio
venerdì davanti alla Prefettura
24 Set 2025 Colpito da una lastra di vetro:
in ospedale in codice rosso
Tg Sport – 24/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Coppa Italia, il Milan travolge il Lecce 3-0 a San Siro
– Il Cagliari fa poker, Zaniolo trascina l’Udinese col Palermo
– Berrettini torna e vince a Tokyo, sorriso azzurro
– L’Italvolley maschile è da applausi, 3-0 al Belgio e semifinale
– “Cuori Olimpici” fa tappa a Bergamo con la “Millegradini”
