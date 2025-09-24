Ultime News

24 Set 2025 Domenica in Cattedrale
l’ordinazione di cinque diaconi
24 Set 2025 Politecnico, prime lauree
nel nuovo Campus di Cremona
24 Set 2025 Infortunio sul lavoro: 48enne
rischia amputazione di una gamba
24 Set 2025 Regione stanzia risorse per spese
sociali. Piloni: "Non sufficienti"
24 Set 2025 Polizia Locale, al via corso per
61 agenti da tutta la Regione
Trasporti & Logistica Magazine – 24/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trasporto marittimo, mancano navi sulla rotta Estremo Oriente-Europa
– Regno Unito, via libera al progetto per la seconda pista a Gatwick
– Webuild, abbattuto l’ultimo diaframma del tunnel Italia-Austria al Brennero
