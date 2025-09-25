Ultime News

25 Set 2025 Attività Produttive, bando sostegno
al sistema fieristico lombardo
25 Set 2025 "Vismara Talks", workshop
su professionisti della salute
25 Set 2025 Ozono alle stelle, estate nera
per Cremona: 56 superamenti
25 Set 2025 Giacomo Gentili campione del mondo
con il quattro di coppia azzurro
25 Set 2025 Con "I gioielli sotto casa" alla
scoperta di Iseo e dei suoi tesori
Video Pillole

Arrestato un latitante nel siracusano, aveva arsenale in un covo

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 35 anni, latitante da circa un anno. Si nascondeva in un covo creato ad arte collegato con un altro appartamento a disposizione di un familiare, potendosi così spostare agevolmente e comunicare con un sistema di interfono a circuito chiuso in modo da rendere le comunicazioni non intercettabili credendo di garantirsi così una latitanza tranquilla. L’uomo, lentinese, 35 anni, è stato sorpreso ed arrestato, a seguito di una mirata attività d’indagine effettuata dai poliziotti del Commissariato di Lentini che avevano notato dei movimenti sospetti negli appartamenti in cui l’uomo si era assicurato la copertura familiare ed ambientale.

pc/mca2
Fonte video: Polizia di Stato

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...