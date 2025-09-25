Giovedì alle ore 20:30 su CR1 (canale 19) torna l’appuntamento con “I gioielli sotto casa”, il programma condotto da Piero Brazzale che porta gli spettatori a conoscere le meraviglie del nostro territorio, spesso a due passi da casa ma ancora tutte da scoprire.

Questa settimana saremo a Iseo (BS), cuore pulsante del Lago d’Iseo, per un itinerario che ci guiderà tra storia, sapori e paesaggi unici.

Faremo tappa a Clusane, patria della celebre tinca al forno: una specialità lacustre che racconta il legame profondo tra tradizione e territorio. Preparata secondo l’antica ricetta con ripieno di formaggio, pane, prezzemolo e servita con polenta fumante, questa pietanza è così amata da avere una festa tutta dedicata: la “Settimana della tinca al forno”.

Proseguiremo verso il Castello Oldofredi, antica fortezza medievale oggi restituita alla comunità dopo un importante restauro. Tra le sue mura ospita la biblioteca comunale, un piccolo ma suggestivo museo delle due guerre e un chiostro che incanta chiunque lo attraversi.

La puntata ci porterà anche al Sassabanek, dove natura e relax si intrecciano con sport, escursioni e panorami che uniscono il profilo del lago, le Torbiere del Sebino e i filari della Franciacorta.

Infine, non mancherà una passeggiata al porto turistico di Iseo, luogo ideale per vivere appieno l’atmosfera lacustre e lasciarsi sorprendere dalla bellezza autentica di questo territorio.

Un percorso ricco di emozioni e suggestioni che renderà ancora più speciale la tua prossima visita a Iseo. Perché, come sempre, il viaggio più bello è proprio quello che inizia da vicino a noi.

© Riproduzione riservata