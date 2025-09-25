Si preannuncia ricca di novità e di contenuti l’edizione 2025 di Cremona Musica International Exhibitions and Festival, l’appuntamento più importante a livello globale dedicato agli strumenti musicali di alta qualità. Dal 26 al 28 settembre 2025, la città di Cremona diventerà il punto di riferimento per appassionati, musicisti, produttori e professionisti del settore, con un programma che celebra la tradizione e l’innovazione del mondo musicale. Con oltre 400 espositori provenienti da 35 Paesi – tra cui Europa, USA, Canada, Asia e Australia – Cremona Musica conferma la sua forte vocazione internazionale, posizionandosi come l’unica fiera in Italia e in Europa nel suo genere. Una piattaforma unica per scoprire le ultime novità, stringere nuove collaborazioni e immergersi nella vivace comunità musicale globale. Il ricco palinsesto di eventi, incontri culturali e presentazioni di novità trasformerà Cremona in un centro pulsante di attività. La manifestazione riesce a unire tutti i generi musicali, dando spazio a ogni strumento con percorsi tematici dedicati.

Riferimento a livello mondiale, il Salone Mondomusica è dedicata alla liuteria d’alta qualità, riunendo i migliori maestri liutai da ogni angolo del pianeta. L’Acoustic Guitar Village presenta un format dinamico con l’esposizione di chitarre, mandolini, ukulele e charango, affiancata da masterclass di liuteria e didattica per chitarra, mostre storiche, concerti e seminari, insieme a concorsi per artisti emergenti. Piano Experience è un’area interamente dedicata al pianoforte e agli strumenti a tastiera, che coinvolge pianisti professionali e amatoriali, con i costruttori che presenteranno le loro più recenti innovazioni. Tra i momenti salienti di questa sezione, spicca il riconosciuto PianoLink International Amateurs Competition, che valorizza i talenti pianistici non professionisti. Cremona Winds, con la terza edizione del Cremona Band Festival che coinvolge oltre 500 musicisti e l’esposizione di strumenti e accessori, con spettacoli e intrattenimento di elevata qualità. A questo si affianca l’Accordion Show, interamente dedicato alla fisarmonica, strumento storico e simbolo della cultura popolare. Dalla scorsa edizione è presente anche l’Electric Sound Village, punto di incontro e confronto sul suono elettrico. Con exhibition, meeting e concerti sarà possibile scoprire gli strumenti che hanno rivoluzionato la musica negli ultimi 70 anni, collegando la liuteria acustica, classica, moderna ed elettrica. Un’area speciale è poi dedicata all’Arte Organaria Cremasca, un’eccellenza nazionale e internazionale, con anche concerti sul territorio che vedrà anche quest’anno la sua presenza a Cremona Musica.

Ampio spazio verrà dato alle premiazioni, con i prestigiosi Cremona Musica Awards. Questi riconoscimenti sono assegnati ogni anno a personalità e istituzioni del mondo musicale che hanno raggiunto l’eccellenza nel proprio ambito, celebrando i contributi più significativi alla musica e alla sua diffusione.

“Cremona Musica è per eccellenza la manifestazione della musica e Cremona ne è la capitale – dichiara il presidente di CremonaFiere, Roberto Biloni – l’edizione 2025 si preannuncia in crescita, con un programma che riflette l’eccellenza e la diversità del nostro patrimonio musicale, accompagnando i visitatori in un viaggio che va dai fiati ai pianoforti, dalle chitarre ai violini. È una vera e propria celebrazione della tradizione, dell’innovazione e della passione per la musica, un evento unico nel suo genere, adatto sia agli appassionati che agli esperti del settore.”

Non mancherà il tradizionale “Fuori Salone”, che vedrà numerosi spettacoli e concerti ospitati in suggestive location del centro storico di Cremona, per un coinvolgimento totale della città. Eventi come Cremona Musica Downtown, Cremona Musica Downtown Giovani e i concerti dedicati agli organi di Crema animeranno le vie del centro e del territorio per tre intensi giorni. Cremona Musica International Exhibitions and Festival si conferma così un evento in cui tradizione e innovazione si fondono, dando vita alla fiera della musica più importante in Italia e nel mondo.

© Riproduzione riservata