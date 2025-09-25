Ultime News

Dazi, Tajani “Dopo l’accordo sull’auto, al lavoro su acciaio e vino”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “È stato raggiunto l’accordo per il settore auto: dazi al 15%. Ora lavoriamo su acciaio, alluminio e vino, passo dopo passo, con il commissario europeo Maros Sefcovic”. Lo ha detto al Consolato
generale d’Italia a New York il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, incontrando gli imprenditori italiani negli Usa.

xo9/sat/azn
(Video di Stefano Vaccara)

© Riproduzione riservata
