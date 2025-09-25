Ultime News

25 Set 2025 Nascosto nel giubbotto un lenzuolo
per evadere dal carcere: a giudizio
25 Set 2025 Energia, le sfide della transizione
Riunione operativa Io Ci CRedo
25 Set 2025 Delittuosità scesa del 7%
in un anno: bilancio in Prefettura
25 Set 2025 Como-Cremonese, niente
trasferta per i tifosi grigiorossi
25 Set 2025 Coldiretti, mobilitazione contro
speculazione prezzo grano
Digitale e agrifood tra temi chiave Urania Policy & Business Forum

ROMA (ITALPRESS) – Bilancio positivo per la prima edizione dell’Urania Policy & Business Forum. Per una giornata Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore della Gran Bretagna a Roma, è stato il punto d’incontro per imprese, associazioni di categoria e istituzioni, che si sono confrontati su questioni strategiche, come il digitale, l’innovazione, la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico e l’agroalimentare.

