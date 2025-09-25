La Fondazione Luigi Masserini per gli Studi Aziendali e Amministrativi e l’Associazione Amici della Fondazione Luigi Masserini di Cremona, con il Comune di Cremona e l’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri-Beltrami”, hanno promosso l’organizzazione del Corso Monografico di Economia Aziendale – Modulo Secondo.

Il Corso ha il sostegno di Fantigrafica Srl e della Fondazione Arvedi-Buschini, nonché il supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona.

Venerdì 26 settembre 2025 alle ore 10:00, dopo l’Introduzione di Sergio Margotti, Presidente della Fondazione Luigi Masserini, il professor Fabrizio Crespi, docente di Economia degli Intermediari Finanziari nell’Università degli Studi di Cagliari, docente di Economia nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, terrà la Lezione su “Perché bisogna rischiare di più”. Seguirà una comunicazione di Marco Crotti, responsabile Ufficio Finanza di Credito Padano, Banca di Credito Cooperativo BCC.

La Lezione si terrà in presenza presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri-Beltrami” (in via Palestro 35, 26100, Cremona) nonché da remoto.

