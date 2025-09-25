Ultime News

25 Set 2025 Coldiretti, mobilitazione contro
speculazione prezzo grano
25 Set 2025 "Sinfonie d'Autunno", al via nuova
rassegna musicale al San Paolo Cafè
25 Set 2025 Giacomo Morabito nuovo
segretario Filt Cgil
25 Set 2025 Gentili: "Che emozione!"
Bissolati pronta a festeggiarlo
25 Set 2025 Lions Club Cremona Europea,
partenza all'insegna della cultura
Gambino (FdI) “Occidente compatto, fiduciosi su tavolo Putin-Zelensky”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La Nato è forte e l’Occidente è compatto, occorre lavorare per una soluzione diplomatica. Per questo motivo confidiamo nell’iniziativa che ha messo in campo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: far sedere a uno stesso tavolo Putin e Zelensky per negoziare”. Lo ha detto l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Alberico Gambino in un’intervista al Parlamento europeo di Bruxelles, commentando lo sconfinamento dei droni russi sul territorio estone.

