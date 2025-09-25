Giannella (Dda Bari) “La mafia foggiana è cambiata”

BARI (ITALPRESS) – “La Mafia foggiana è cambiata grazie al fatto che ha subito dei colpi molto importanti, grazie al lavoro delle polizie, delle forze dell’ordine e della magistratura. Non è però cambiata nella sua identità. È cambiata nei suoi metodi, nel senso che l’aspetto militare in qualche modo sta lasciando il passo a degli aspetti più imprenditoriali. Però in questo caso parliamo specificamente di mafia garganica, sebbene sia coinvolta in qualche modo anche nello scenario la mafia foggiana”. Lo ha detto il coordinatore della Dda di Bari, Francesco Giannella, a margine della conferenza stampa della procura della Repubblica di Bari in merito all’uccisione i Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, avvenuta ad Apricena, in provincia di Foggia, il 20 giugno 2017 e rispetto alla quale alle prime ore del mattino la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti ritenuti responsabili,

xa2/pc/mca2